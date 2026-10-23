logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Toman un jardín de niños en Hda. Los Morales

Por Flor Martínez

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
A
Toman un jardín de niños en Hda. Los Morales
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Padres de familia del jardín de niños Rosa María Carranza, ubicado en la colonia Hacienda de los Morales, en Soledad de Graciano Sánchez, tomaron las instalaciones del plantel para exigir la destitución de la directora, a quien acusan de presunto acoso laboral contra maestras y madres de familia.

      De acuerdo con los inconformes, la situación ha impactado de forma directa a los docentes, por lo que en apoyo a las maestras, decidieron cerrar la escuela como medida de presión para que las autoridades atiendan sus denuncias e intervengan ante las irregularidades que aseguran se presentan en el centro educativo.

      Indicaron que tanto docentes como padres de familia han presentado escritos ante las instancias correspondientes, entre ellas la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y autoridades educativas, sin que hasta el momento hayan recibido una respuesta que consideren suficiente para atender sus inquietudes.

      Asimismo, señalaron que varias madres de familia habían evitado hacer pública la situación por temor a posibles represalias; sin embargo, ante la falta de una solución, decidieron cerrar la institución para exigir la intervención de las autoridades educativas, acusan que la directora ha amenazado con emitir actas administrativas a las docentes, mientras que intenta reprimir a las madres de familia para que la comunicación con ellas sea mínima.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los manifestantes solicitaron que se investiguen los señalamientos contra la directora, quien, de acuerdo con sus declaraciones, también se desempeña como directora administrativa del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), y que, en caso de acreditarse 

      las irregularidades.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Obras en Salvador Nava complican tráfico en horas pico
        Obras en Salvador Nava complican tráfico en horas pico

        Obras en Salvador Nava complican tráfico en horas pico

        SLP

        Pulso Online

        La reducción a dos carriles hacia el Distribuidor Juárez ya genera congestionamientos

        Interapas disputa 584 mdp y revira a CEA
        Interapas disputa 584 mdp y revira a CEA

        Interapas disputa 584 mdp y revira a CEA

        SLP

        Pulso Online

        Reconoce 296.3 millones por saneamiento, pero reclama revisar los ingresos por venta de agua tratada a la termo

        Abren registro para curso de motociclistas
        Abren registro para curso de motociclistas

        Abren registro para curso de motociclistas

        SLP

        Pulso Online

        El curso será gratuito y se impartirá el 7 de noviembre en el estadio Libertad Financiera

        Comercio presume simplificación; persisten reclamos por ambulantaje
        Comercio presume simplificación; persisten reclamos por ambulantaje

        Comercio presume simplificación; persisten reclamos por ambulantaje

        SLP

        Pulso Online

        El Ayuntamiento presume mayor recaudación y trámites sencillos, pero la economía no regulada abarca a más de la mitad de la capital.