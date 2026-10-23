Toman un jardín de niños en Hda. Los Morales

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Padres de familia del jardín de niños Rosa María Carranza, ubicado en la colonia Hacienda de los Morales, en Soledad de Graciano Sánchez, tomaron las instalaciones del plantel para exigir la destitución de la directora, a quien acusan de presunto acoso laboral contra maestras y madres de familia.

De acuerdo con los inconformes, la situación ha impactado de forma directa a los docentes, por lo que en apoyo a las maestras, decidieron cerrar la escuela como medida de presión para que las autoridades atiendan sus denuncias e intervengan ante las irregularidades que aseguran se presentan en el centro educativo.

Indicaron que tanto docentes como padres de familia han presentado escritos ante las instancias correspondientes, entre ellas la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y autoridades educativas, sin que hasta el momento hayan recibido una respuesta que consideren suficiente para atender sus inquietudes.

Asimismo, señalaron que varias madres de familia habían evitado hacer pública la situación por temor a posibles represalias; sin embargo, ante la falta de una solución, decidieron cerrar la institución para exigir la intervención de las autoridades educativas, acusan que la directora ha amenazado con emitir actas administrativas a las docentes, mientras que intenta reprimir a las madres de familia para que la comunicación con ellas sea mínima.

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Los manifestantes solicitaron que se investiguen los señalamientos contra la directora, quien, de acuerdo con sus declaraciones, también se desempeña como directora administrativa del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), y que, en caso de acreditarse

las irregularidades.