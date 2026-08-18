Detecta Interapas casi 10 mil tomas clandestinas

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Durante 2025 y el primer semestre de 2026, el organismo operador Interapas detectó un total de 9 mil 777 tomas clandestinas de agua potable en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro y Villa de Pozos.

Tomas clandestinas y denuncias presentadas

Sin embargo, pese a la magnitud del problema, únicamente se localizaron cinco denuncias presentadas ante las autoridades competentes, todas ellas correspondientes a 2025.

De acuerdo con la respuesta de transparencia emitida por el organismo con número de folio 241487126000063, durante 2025 se registraron 6 mil 166 conexiones irregulares, mientras que entre enero y junio de 2026 se detectaron otras 3 mil 611. San Luis Potosí concentró la mayor cantidad de casos en ambos periodos, con 3 mil 371 tomas clandestinas en 2025 y mil 540 en la primera mitad de 2026. Le siguieron Soledad de Graciano Sánchez con mil 563 y mil 104 casos, respectivamente; Villa de Pozos con mil 224 y 953; y Cerro de San Pedro con ocho y 14.

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Uso doméstico y sanciones aplicadas

La información también revela que la gran mayoría de las conexiones detectadas correspondieron a uso doméstico. En 2025 se contabilizaron 6 mil 42 tomas de este tipo y solo 124 comerciales. Para el periodo enero-junio de 2026 la cifra fue de 3 mil 542 domésticas y 69 comerciales. Interapas señaló además que todas las tomas incluidas en la estadística fueron regularizadas, por lo que no reportó casos pendientes dentro del universo de registros entregado.

Además, fueron impuestas 875 sanciones entre 2025 y junio de 2026. Por concepto de multas, el organismo recaudó 881 mil 64 pesos durante 2025 y 2 millones 962 mil 749 pesos en el primer semestre de 2026.