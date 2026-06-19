Zavala: muchos lujos, pero tiene nula participación

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

A 12 días de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado, dos diputados, uno de ellos el petista Tomás Zavala, envuelto en la controversia por el uso de artículos lujosos, no registran una sola intervención en tribuna.

Marco Gama y otros diputados con alta actividad legislativa

En contraste, otros legisladores ya superan el centenar de participaciones entre iniciativas, puntos de acuerdo, debates y asuntos generales.

Según el corte al 9 de junio, el diputado de Movimiento Ciudadano, Marco Gama Basarte, encabeza la actividad legislativa con 131 intervenciones, seguido por Carlos Arreola Mallol, de Morena, con 127. También figuran entre los más activos Sara Rocha Medina, del PRI, con 93 participaciones; Frinné Azuara Yarzábal, con 91; Gabriela López Torres, con 90; y Brisseire Sánchez López, del PVEM, con 79.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Diputados con mínima actividad parlamentaria

En contraste, Tomás Zavala González, del Partido del Trabajo, no registra intervenciones en tribuna durante el actual periodo ordinario. El legislador ha tenido más notoriedad por la polémica que genera la portación de relojes y vestimenta de alta gama.

La misma situación presenta María Antonia Castro Castañeda, suplente de Diana Ruelas Gaytán, quien asumió la curul tras la licencia indefinida solicitada por la legisladora petista en abril pasado.

Las cifras reflejan diferencias significativas en la actividad parlamentaria de las y los 27 integrantes de la Legislatura. Mientras algunos diputados acumulan decenas de participaciones, otros registran niveles mínimos de actividad. Entre estos últimos se encuentran Héctor Serrano Cortés, coordinador de la bancada del PVEM, con seis intervenciones; Gabriela Martínez Lárraga, suplente de Patricia Aradillas, con 14; y Crisógono Pérez López, de Nueva Alianza, con 15.