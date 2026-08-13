logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Tormentas por la tarde y calor de hasta 39 grados

La Huasteca alcanzará los 39 grados, mientras que en el Altiplano se prevén tormentas fuertes

Por Redacción

Agosto 13, 2026 07:31 a.m.
A
Tormentas por la tarde y calor de hasta 39 grados
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      San Luis Potosí tendrá este jueves una jornada marcada por el contraste entre temperaturas de hasta 39 grados y la posibilidad de tormentas durante la tarde, además de rachas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora en zonas serranas.

       

      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) pronosticó condiciones de lluvia para las cuatro regiones del estado, aunque con diferente intensidad y horario.

      En la Huasteca, donde se espera el ambiente más caluroso, el termómetro alcanzará los 39 grados, con una mínima de 23. También se prevén bancos de niebla en las sierras y tormentas puntuales a partir de la tarde.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Para la Zona Media se pronostica una máxima de 35 grados, además de bancos de niebla en zonas serranas y lluvias o chubascos puntuales. El viento del este tendrá rachas de hasta 40 kilómetros por hora y podría superar los 50 kilómetros por hora en las sierras.

       

      En el Altiplano, la temperatura máxima será de 34 grados, pero la principal condición de riesgo será la posibilidad de tormentas fuertes a partir de la tarde. Durante estos fenómenos podrían presentarse rachas de viento fuertes.

      La Zona Centro tendrá una jornada ligeramente más fresca, con una máxima de 30 grados y mínima de 13, aunque también existe probabilidad de lluvias y lloviznas puntuales entre la tarde y la noche. El viento del noreste tendrá rachas superiores a 40 kilómetros por hora y podría alcanzar más de 50 kilómetros por hora en las sierras.

      Protección Civil pidió mantener precauciones ante la presencia de tormentas, principalmente por las rachas de viento y cambios en las condiciones durante la tarde y noche.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Tormentas por la tarde y calor de hasta 39 grados
      Tormentas por la tarde y calor de hasta 39 grados

      Tormentas por la tarde y calor de hasta 39 grados

      SLP

      Redacción

      La Huasteca alcanzará los 39 grados, mientras que en el Altiplano se prevén tormentas fuertes

      Serrano pone en la mira a personal del Congreso
      Serrano pone en la mira a personal del Congreso

      Serrano pone en la mira a personal del Congreso

      SLP

      Samuel Moreno

      El diputado del Verde advierte que filtran documentos a la oposición

      Reelección de Trump. un riesgo para SLP: Marín
      Reelección de Trump. un riesgo para SLP: Marín

      Reelección de Trump. un riesgo para SLP: Marín

      SLP

      Martín Rodríguez

      La economía de México estaría en peligro, dice la exfuncionaria de EUA

      Urge Gallardo a trabajar en enfermos mentales
      Urge Gallardo a trabajar en enfermos mentales

      Urge Gallardo a trabajar en enfermos mentales

      SLP

      Rubén Pacheco

      El señalamiento, luego de un triple asesinato de un familiar contra sus abuelos y padre