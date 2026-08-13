Tormentas por la tarde y calor de hasta 39 grados

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San Luis Potosí tendrá este jueves una jornada marcada por el contraste entre temperaturas de hasta 39 grados y la posibilidad de tormentas durante la tarde, además de rachas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora en zonas serranas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) pronosticó condiciones de lluvia para las cuatro regiones del estado, aunque con diferente intensidad y horario.

En la Huasteca, donde se espera el ambiente más caluroso, el termómetro alcanzará los 39 grados, con una mínima de 23. También se prevén bancos de niebla en las sierras y tormentas puntuales a partir de la tarde.

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Para la Zona Media se pronostica una máxima de 35 grados, además de bancos de niebla en zonas serranas y lluvias o chubascos puntuales. El viento del este tendrá rachas de hasta 40 kilómetros por hora y podría superar los 50 kilómetros por hora en las sierras.

En el Altiplano, la temperatura máxima será de 34 grados, pero la principal condición de riesgo será la posibilidad de tormentas fuertes a partir de la tarde. Durante estos fenómenos podrían presentarse rachas de viento fuertes.

La Zona Centro tendrá una jornada ligeramente más fresca, con una máxima de 30 grados y mínima de 13, aunque también existe probabilidad de lluvias y lloviznas puntuales entre la tarde y la noche. El viento del noreste tendrá rachas superiores a 40 kilómetros por hora y podría alcanzar más de 50 kilómetros por hora en las sierras.

Protección Civil pidió mantener precauciones ante la presencia de tormentas, principalmente por las rachas de viento y cambios en las condiciones durante la tarde y noche.