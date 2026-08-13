Se fue a estrellar contra una pipa estacionada

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Un choque por alcance entre un auto y una pipa de agua dejó a una persona lesionada, en la lateral de la carretera ´57.

Durante el mediodía de este miércoles, a la altura de la calle De Alvarado, cerca del hotel Misión, en Villa de Pozos, la conductora de un Ford Fiesta de color blanco circulaba por los carriles centrales de la carretera.

Al momento de querer incorporarse a los carriles laterales, la mujer, aun por razones desconocidas, perdió el control de su auto y se estrelló en la parte trasera de una pipa de agua que se encontraba estacionada.

Tras el accidente, el coche terminó incrustado en el camión con severos daños materiales en toda la parte frontal de la unidad. Mientras que la ocupante resultó con múltiples lesiones.

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Al lugar arribaron paramédicos y la unidad de rescate de Protección Civil Municipal, quienes lograron rescatar a la mujer del interior de su carro. Posteriormente, la valoraron y la trasladaron a un hospital para continuar con su atención médica.

Momentos después, elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para tomar conocimiento de la escena y comenzar con las diligencias correspondientes, para deslindar responsabilidades.