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Tormentas y lluvias se extenderán a la Zona Centro de SLP

Prevén lluvias con granizo y riesgo de incendios en varias regiones

Por Redacción

Abril 12, 2026 09:08 a.m.
A
Tormentas y lluvias se extenderán a la Zona Centro de SLP

San Luis Potosí.— Este domingo se prevén lluvias y tormentas fuertes en el estado, con actividad eléctrica, granizo, tolvaneras y bajadas de agua, principalmente en las regiones Media y Altiplano, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Las condiciones podrían extenderse hacia la Zona Centro y la Huasteca durante la tarde, incluyendo zonas serranas.

En la Zona Centro, se esperan temperaturas entre 13 y 28 grados.
La Huasteca alcanzará hasta 35 grados, con mínima de 22.
El Altiplano tendrá entre 13 y 29 grados, y la Zona Media entre 17 y 32 grados.

Además, se mantiene alerta por riesgo de incendios forestales y urbanos en las regiones Centro, Media y Altiplano.

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