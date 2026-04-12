Tormentas y lluvias se extenderán a la Zona Centro de SLP
Prevén lluvias con granizo y riesgo de incendios en varias regiones
San Luis Potosí.— Este domingo se prevén lluvias y tormentas fuertes en el estado, con actividad eléctrica, granizo, tolvaneras y bajadas de agua, principalmente en las regiones Media y Altiplano, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.
Las condiciones podrían extenderse hacia la Zona Centro y la Huasteca durante la tarde, incluyendo zonas serranas.
En la Zona Centro, se esperan temperaturas entre 13 y 28 grados.
La Huasteca alcanzará hasta 35 grados, con mínima de 22.
El Altiplano tendrá entre 13 y 29 grados, y la Zona Media entre 17 y 32 grados.
Además, se mantiene alerta por riesgo de incendios forestales y urbanos en las regiones Centro, Media y Altiplano.
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