Rector de la UPSLP pide más recursos a Sheinbaum
Claudia Sheinbaum se comprometió a atender las peticiones durante su visita a la universidad.
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La Universidad Politécnica de San Luis Potosí es de las que más poco subsidio federal tiene en el país, los estudiantes no están sujetos al beneficio de becas federales que existen para que la Federación apoye al desarrollo de los estudios y a la disminución de cuotas, condiciones que ya fueron planteadas a la presidente de la República Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita de este domingo.
Rector plantea ampliar becas para estudiantes
El rector de la institución, Néstor Eduardo Garza Álvarez, informó que en todo caso si hay una solución paralela, es preciso que se busque la manera de abrir otros sistemas de beca para los jóvenes.
Compromiso de Claudia Sheinbaum en visita a la universidad
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Consideró que en la reunión en la gira presidencial, ella fue cordial y claramente distintiva para la institución que él encabeza, porque la propia Claudia Sheinbaum ofreció atender las peticiones y dejó algunos mensajes de reconocimiento en el libro de visitas.
Dijo que finalmente hablaron de que la universidad tiene pocos subsidio de la Federación, pero además los estudiantes están excluidos de becas federales.
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