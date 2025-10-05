Torres Sánchez pide registrar a recién nacidos para garantizar su identidad

Luego de que el año pasado el 3 % de los nacimientos registrados en San Luis Potosí correspondieron a bebés nacidos desde 2019 o años anteriores, el secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, afirmó que no existe motivo para que una persona recién nacida se quede sin identidad.

Exhortó a madres y padres a acudir a las oficinas del Registro Civil, especialmente a las del interior del estado, para evitar traslados hasta la capital.

"Ahora ya tenemos varias oficinas. Ya son tres: una está en Charcas, otra en Ciudad Valles y una más en Tamazunchale", explicó.

El funcionario destacó que el trámite para obtener el acta de nacimiento es sencillo y puede realizarse incluso desde los hospitales.

Puso como ejemplo el Hospital del Niño y la Mujer, donde existen módulos para registrar de inmediato a los recién nacidos y garantizar su derecho a la identidad.

