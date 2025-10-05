Torres Sánchez pide registrar a recién nacidos para garantizar su identidad
El secretario general exhortó a madres y padres a realizar el trámite sin demora
Luego de que el año pasado el 3 % de los nacimientos registrados en San Luis Potosí correspondieron a bebés nacidos desde 2019 o años anteriores, el secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, afirmó que no existe motivo para que una persona recién nacida se quede sin identidad.
Exhortó a madres y padres a acudir a las oficinas del Registro Civil, especialmente a las del interior del estado, para evitar traslados hasta la capital.
"Ahora ya tenemos varias oficinas. Ya son tres: una está en Charcas, otra en Ciudad Valles y una más en Tamazunchale", explicó.
El funcionario destacó que el trámite para obtener el acta de nacimiento es sencillo y puede realizarse incluso desde los hospitales.
Puso como ejemplo el Hospital del Niño y la Mujer, donde existen módulos para registrar de inmediato a los recién nacidos y garantizar su derecho a la identidad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Darles identidad a las personas es de primerísima relevancia para esta administración; por eso se han colocado módulos en los hospitales públicos", concluyó.
no te pierdas estas noticias
Buscan erigir parque eólico cerca de cráter
Jaime Hernández
Estaría a 1.5km del área protegida; no se afectará, dice filial de Iberdrola
Dicen que no buscan restos por falta de personal
Ana Paula Vázquez
Hay una fosa en Matehuala que no ha sido explorada por la autoridad, señala Voz y Dignidad
Lluvias beneficiaron crecimiento de flor de cempasúchil
Flor Martínez
Durante los próximos 20 días la tradicional flor alcanzará su máximo desarrollo