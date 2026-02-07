Trámites y dictámenes tardados atrasan apertura de restaurantes

Dictámenes no resueltos y trámites muy tardados, atrasan los proyectos de apertura del restaurantes en San Luis Potosí, hasta por un año y el emprendimiento de un negocio, aseguró el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), Alejandro Espinoza Abaroa.

El dirigente empresarial reelecto explicó que revisarán con el presidente municipal todos los aspectos de la mejora regulatoria, como parte de las agendas de trabajo de su segunda etapa como presidente de la Canirac.

Explicó que ha encontrado la mayoría de los casos con periodos que van de medio año a un año, nada más para el desahogo de los trámites que deberían tardar cuando mucho un mes o en los casos difíciles, tal vez un poco más.

Dijo que ha encontrado los principales problemas administrativos, o por lo menos los argumentos señalados como las supuestas causas que alegan en los diálogos, asuntos de dictámenes que elaboran instancias diversas para certificar condiciones de factibilidad, sobre todo porque las autoridades no tienen la capacidad de responder con rapidez y en su caso, van retrasando las decisiones.

De hecho encontraron casos donde se ha expuesto que los trámites no corren con rapidez en cualquier dependencia pública del municipio.

Agregó que en este segundo periodo al frente del organismo empresarial, dará continuidad a diversos pendientes, principalmente en la incubadora de negocios que por cierto, pretende ser reproducido por instancias nacionales de la Canirac.