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Trampa mortal, megabache en la Av. México

Riesgo para automovilistas y motociclistas que transitan por la zona

Por Flor Martínez

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
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Trampa mortal, megabache en la Av. México
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      Vecinos de la colonia San Felipe denunciaron las malas condiciones en las que se encuentra la calle San Antonio, donde un bache de gran tamaño en el cruce con la avenida México se ha convertido en un riesgo para automovilistas, motociclistas y peatones que transitan diariamente por la zona.

      Ante la falta de atención, los propios habitantes colocaron un neumático dentro del hundimiento como medida preventiva para hacerlo visible y evitar que algún conductor caiga en el desperfecto, especialmente durante la noche o en días de lluvia, cuando el agua cubre el hoyo.

      El principal riesgo es para quienes circulan desde la avenida México y buscan retornar para desplazarse con dirección a 

      Soledad, ya que el hueco se localiza casi en el centro del cruce de ambas calles.

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      De acuerdo con los residentes, el daño en la carpeta asfáltica ha ido aumentando con el paso de los vehículos, provocando que el pavimento continúe fracturándose alrededor del bache.

      Afirman que el bache ya se había tapado, pero con asfalto poco durable, ya que nuevamente se observa el agujero, situación que, aseguran, incrementa el riesgo de percances viales.

      Añadieron que la calle San Antonio es una vialidad con constante circulación de vehículos particulares y de servicio, por lo que consideran importante que el gobierno municipal intervenga antes de que el desperfecto continúe creciendo y derive en un accidente de mayores consecuencias.

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