Transportistas inflan tarifa para este año

Mientras que el Índice Nacional de Precios y Cotizaciones (INPC) al cierre del año pasado, el factor principal para establecer el porcentaje de incremento anual de la tarifa de transporte urbano se perfila a ser de 3.8%, el concesionario Margarito Terán López señaló que el alza tendría que ser del 20 por ciento, o de lo contrario, el sector quebraría.

Ayer, en entrevista, Terán López indicó que tomando en cuenta los costos de operación, alza a los salarios, reducción de la jornada laboral y el impuesto especial sobre productos y servicios aplicado al diesel y la gasolina, la tarifa del servicio debería ser de 15 pesos, al menos para impedir que el sector contraiga endeudamiento o incluso pueda llegar a la quiebra.

Además de los incrementos a insumos y servicios necesarios para el servicio, la tarifa presenta un retraso importante.

Dijo que el valor inadecuado de la tarifa ha venido empeorando desde el año 2020, justo cuando la pandemia acabó con el aforo continuo de pasajeros. Ahora y después de la pandemia, menos usuarios utilizan el transporte público.

La propuesta de Margarito Terán López representaría un alza de 2.50 pesos con la tarifa actual de 12.50 pesos, equivalente al 20 por ciento.

Sin embargo, el artículo 94 de la Ley de Transporte establece que las tarifas se incrementarán en razón del INPC acumulado el año anterior que publique el Inegi.

Este dato será publicado por el Inegi el próximo 10 de enero.

El INPC acumulado en 2024, que definió el alza de la tarifa vigente en 2025 fue de 4.26%.

Para este año, el promedio del índice inflacionario hasta noviembre pasado es de 3.80 por ciento, por lo que se estima que el acumulado rondará ese porcentaje.

En estas circunstancias, el alza sería de 47 centavos, por lo que la tarifa quedaría en 12.97 pesos, que muy probablemente serían redondeado a 13 pesos.

Es decir, que en comparación, el incremento propuesto por Terán López rebasa con mucho el factor que establece la normatividad para establecer el incremento este 2026.

(Con información de Jaime Hernández)