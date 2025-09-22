Tribunal de Disciplina tendrá nuevas reglas

El desaparecido Consejo de la Judicatura del Estado heredó sus asuntos de autoridad, que no serán resueltos con las nuevas reglas, porque iniciaron en el antiguo sistema, pero inicia el plazo de 90 días para crear la reglamentación que dé curso a los asuntos nuevos, informó Zelandia Bórquez Estrada, titular de la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial.

Explicó que a partir del asunto número uno que el tribunal tenga que tratar, ya operarán nuevas reglas, las cuales incluyen la independencia del tribunal del resto de la estructura del Poder Judicial.

Añadió que las nuevas reglas están contempladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado que entró en vigor el domingo pasado.

Aclaró que el Tribunal de Disciplina Judicial está diseñando su propia reglamentación de trabajo para generar las nuevas reglas de intervención en casos que lleguen a esa instancia y se refieran al desempeño de los funcionarios judiciales.

Precisamente a raíz de la instalación del Tribunal de Disciplina Judicial, ahora están por iniciar los trabajos para crear la reglamentación nueva, y aprovecharán los artículos transitorios de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para otorgar el plazo que resulte necesario a la creación de esos reglamentos, cuya creación sí es responsabilidad de ese órgano jurisdiccional.

Juzgó que el actual es un hecho histórico que será recordado por muchos años, y comienza con el proceso de entrega-recepción de los asuntos del antiguo Consejo de la Judicatura, plan que va acompañado de la generación del Reglamento de Disciplina Judicial.