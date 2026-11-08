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Reyitos, en la mira por un desacato

Por ignorar un laudo, el TEE reporta al alcalde de Venado ante el SAT, el IFSE y el Congreso del Estado

Por Rubén Pacheco

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Reyitos, en la mira por un desacato
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      Por el incumplimiento de una sentencia dictada desde el 5 de diciembre de 2024, el Tribunal Electoral del Estado (TEE) dio vista a tres instancias para que procedan conforme a sus facultades, en contra del municipio de Venado, gobernado por la "alcaldesa" José Reyes Reyitos Martínez Rojas del PVEM.

      Tribunal Electoral sanciona municipio Venado por incumplimiento

      Dentro del fallo del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TESLP/JDC/110/2024, dictaminó notificar a las instituciones derivado del continuo desacato para pagar un millón 107 mil 492.33 pesos al exsíndico Simón Sánchez González por salarios correspondientes a reducción de dietas de 2021, 2022, 2023 y 2024.

      A dicho monto se suma un acumulado de 234 mil 620 pesos por concepto de las multas aplicadas en razón del incumplimiento. Este monto es específico será cobrado de manera forzada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

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      El TEE resolvió vincular al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), a fin de que inicie los procedimientos de responsabilidad administrativa y fiscalización de recursos correspondientes, derivado de la omisión en el pago de las multas y el desvío en el cumplimiento de la obligación de pago de dietas.

      Asimismo, dio vista al Congreso del Estado para que tome conocimiento del desacato sistemático de un mandato judicial por parte del Cabildo de Venado, y proceda, de ser el caso, conforme a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

      Dado que se configura una desobediencia a un mandato legítimo de autoridad en materia electoral, dio vista a la Fiscalía General del Estado (FGE) en aras de que, en ejercicio de sus atribuciones, proceda a investigar y resuelva lo que a su derecho corresponda.

      Martínez Rojas logró en 2024 la candidatura del PVEM aprovechando un resquicio en la normatividad electoral que le permitió postularse como mujer al adscribirse con ese género y aprovechar la regla de la paridad de género.

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