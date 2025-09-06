TS: no hubo mala fe ante anuncio millonario de RGC

“El estado, el gobierno; todo el gabinete es una autoridad de buena fe. Bajo ninguna explicación y en ningún momento actuamos de mala fe”, dijo J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado.

Expuso lo anterior al ser cuestionado si hubo una intensión dolosa del estado para informar como nueva inversión recursos privados que ya se aplicaban, se malinterpretaron los datos o qué sucedió.

A pocas horas de que el Gobierno del Estado anunció una supuesta nueva inversión millonaria de Daikin Manufacturing en San Luis Potosí, el corporativo en México, desmintió la versión oficial y aclaró que, los recursos ya fueron aplicados o se encuentran en proceso.

Torres Sánchez dijo, que lejos de la nota aclaratoria, lo “verdaderamente importante” es el reconocimiento al gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, por buscar otros horizontes frente a la “guerra arancelaria” con Estados Unidos.

Sentenció que Japón confía plenamente en San Luis Potosí, pues de no ser así, no existirían las expansiones de Daikin Manufacturing que ha colocado cifras millonarias en inversión. “San Luis Potosí es el mejor lugar de inversión en todo el país”, añadió.

“Él (el gobernador), en lugar de quedarse aquí, salió con un grupo de empresarios importantes a otro continente, a Asía, en concreto a Japón y la verdad que ha sido recibido de manera muy positiva. Hay anuncios importantes”, asumió.