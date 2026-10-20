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UAM de Soledad ampliará servicios con más oficinas

Por Flor Martínez

Octubre 20, 2026 03:00 a.m.
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UAM de Soledad ampliará servicios con más oficinas
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      La Unidad Administrativa Municipal (UAM) de Soledad de Graciano Sánchez tendrá modificaciones en algunas de sus oficinas para ampliar los espacios de atención al público, debido a la demanda de trámites que registran, informó el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

       El edil señaló que las áreas de Tesorería, Desarrollo Urbano, Catastro y Comercio contarán con espacios más amplios, luego de identificar la necesidad de mejorar las condiciones tanto para el personal como para los ciudadanos que acuden a realizar sus trámites.

       "Vamos a ampliarnos, Tesorería se va a ampliar, todas las de atención al público se van a ampliar", declaró el alcalde. Asimismo, indicó que los trabajos que actualmente se desarrollan en el inmueble incluyen la construcción de un estacionamiento, además de adecuaciones para que las dependencias que aún operan fuera de la UAM puedan trasladarse el próximo año.

       Entre las oficinas pendientes se encuentran Protección Civil Municipal, el Instituto Municipal de la Vivienda y la oficina de Relaciones Exteriores, además de Promoción y Participación Ciudadana.

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       En el caso de Protección Civil, explicó que la dependencia se ha mantenido en sus instalaciones habituales, ubicadas en la calle Negrete, a unos pasos de la plaza principal de Soledad, debido a cuestiones operativas. 

      El alcalde estimó que las obras estarán listas entre marzo y abril del próximo año, con lo que se prevé avanzar en la concentración de más dependencias municipales en la nueva Unidad Administrativa.

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