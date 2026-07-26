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UASLP impedirá que partidos se entrometan en la vida universitaria

Por Ana Paula Vázquez

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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      Ante el arranque anticipado de la actividad política con miras a la elección de 2027, el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Javier Zermeño Guerra, advirtió que la institución buscará impedir que los partidos políticos entren a la vida universitaria, al considerar que las aulas y los grupos estudiantiles suelen convertirse en espacios atractivos para quienes buscan construir una candidatura.

      El rector sostuvo que la universidad trabaja para evitar una dinámica de campañas políticas se traslade al interior del campus y aseguró que ya abordó el tema con consejeros alumnos, a quienes considera el sector más susceptible.

      Explicó que los estudiantes pueden participar en cualquier partido político porque se trata de una decisión de su vida privada; sin embargo, dejó en claro que esas actividades deberán realizarse fuera de la universidad. "Hemos estado tratando y procurando que efectivamente no se meta la política dentro del ámbito universitario", sostuvo.

      Zermeño Guerra reconoció que el interés de los actores políticos por acercarse a los grupos estudiantiles ha existido desde hace años.

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      Incluso planteó que, aunque hipotéticamente un rector manifestara respaldo a un candidato, eso no significaría que toda la comunidad universitaria votaría por esa persona, por lo que insistió en mantener distancia entre la institución y la contienda electoral.

      Finalmente, afirmó que nunca ha militado en un partido político y que cuando llegue la elección emitirá su voto de manera personal por quien considere la mejor opción. También descartó utilizar la rectoría para influir en las preferencias políticas de estudiantes, docentes o trabajadores de la universidad.

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