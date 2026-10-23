Uber y Didi se darían de alta ante la SCT

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En la actualidad, dos plataformas se encuentran en proceso de cumplir con los requisitos para darse de alta como empresas de redes de transporte, previstos en el artículo 71 BIS de la Ley de Transporte Público del Estado.

Así lo informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado, quien especificó que corresponden a Uber y Didi.

En contraste, remarcó que inDrive se encuentra lejos de atender las disposiciones y obtener la autorización, dado que no establece como obligación para sus conductores tener seguro para daños a terceros.

Describió que Uber ya cubrió el pago de autorización, sin embargo, todavía tiene pendiente dar de alta los vehículos y choferes que brindan el servicio. A su vez, Didi se encuentra en proceso de registrar a sus operadores.

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Aunque Martínez Acosta reconoció que os consumidores pueden decidir en qué medio de transporte movilizarse, exhortó a no utilizar las compañías que todavía no se encuentran regularizadas, puesto que se desconoce quiénes llevan a cabo dicha

actividad lucrativa.

Adelantó que la dependencia estatal puede incorporar a los conductores de manera individual, a través de un permiso provisional mientras las empresas donde laboran regularizan su incorporación al sistema de redes de transporte.