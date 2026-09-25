Un centenario completa su educación básica

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Personas de entre 30 y 70 años es el rango de edad de quienes actualmente concluyen estudios de educación básica para adultos en San Luis Potosí, aunque también se han registrado casos de personas de mayor edad que continúan preparándose, incluso de más de 100 años, sostuvo el titular del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) José Luis Castro Castillo.

Informó que el instituto atiende a personas de 15 años en adelante, aunque el mayor número de incorporaciones se concentra entre adultos de 30 a 70 años. Señaló que alrededor del 30 por ciento de los estudiantes corresponde a adultos mayores.

Como ejemplo, mencionó que hace unas semanas se entregó un certificado a una persona de 75 años, mientras que en el municipio de Tancanhuitz actualmente estudia un hombre de 101 años.

El funcionario explicó que los programas de educación básica para adultos también llegan a sectores que enfrentan distintas condiciones, entre ellos personas privadas de la libertad en los Centros de Reinserción Social (Cereso) de La Pila y Tancanhuitz, así como en el centro penitenciario para mujeres y con población indígena.

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