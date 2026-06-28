Un día después titular de la CEA atiende a manifestantes

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El director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Darío Fernando González Castillo, sostuvo una reunión con vecinos de las colonias San José, San Felipe, San Lorenzo y otros sectores aledaños, un día después del bloqueo registrado en la avenida San Lorenzo, donde habitantes del sector, se manifestaron por la falta del servicio de agua potable y tras esta situación, recibieron agresiones y detenciones arbitrarias por parte de elementos de la Guardia Civil Municipal y de la Guardia Civil Estatal.

Durante la reunión, los vecinos reprocharon la actuación de ambas corporaciones de seguridad, a las que acusaron de haber ejercido actos de represión durante la manifestación.

Los inconformes señalaron que las agresiones ocurrieron debido a la insistencia de las autoridades por retirar el bloqueo para permitir la realización del baile programado la noche del viernes en el lienzo charro "Hermoso Cariño".

Representantes de diversas colonias y fraccionamientos informaron que presentarán denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por los hechos ocurridos durante la protesta.

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Además, los habitantes expusieron que la escasez de agua es un problema que algunas familias enfrentan desde hace más de dos años, con un suministro irregular que incluso ha dejado a varias viviendas sin acceso al servicio.

Al respecto, González Castillo señaló que el objetivo de la reunión fue escuchar las inquietudes de la ciudadanía; sin embargo, evitó emitir un pronunciamiento sobre el altercado entre los manifestantes y las corporaciones de seguridad.

No obstante, se comprometió a canalizar diversas solicitudes y dar seguimiento a problemáticas como los colapsos de drenaje mediante apoyo con equipo vactor.

El funcionario anunció que el próximo martes se realizará una nueva reunión en el lienzo charro "Hermoso Cariño", donde se dará seguimiento a las peticiones ciudadanas.

Indicó que se buscará la participación de autoridades de Interapas, de la Secretaría General de Gobierno y del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, ya sea de manera directa o mediante representantes, con el fin de establecer compromisos concretos que permitan atender las deficiencias en el servicio de agua potable y las denuncias derivadas de la actuación policial durante la manifestación del viernes.