Un éxito concierto por el aniversario de San Luis Capital

Con un lleno total en el Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga I, se celebró con gran éxito el concierto por el 433 aniversario de la fundación de San Luis Potosí, un espectáculo que reunió a cientos de familias potosinas en un ambiente de orgullo, cultura y tradición. La noche estuvo engalanada por la participación de la Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina Armada de México y la extraordinaria voz de Aida Cuevas, quienes deleitaron al público con un recorrido por lo mejor de la música mexicana.

El presidente municipal Enrique Galindo Ceballos expresó su satisfacción por la gran respuesta del público, destacando que este tipo de eventos culturales fortalecen el tejido social y promueven la convivencia familiar. El programa incluyó obras magistrales como Carmina Burana de Carl Orff, Va, pensiero de Giuseppe Verdi, Las bodas de Luis Alonso de Gerónimo Jiménez y Huapango de José Pablo Moncayo, interpretadas con la potencia y elegancia característica de la Banda Sinfónica de la Marina. La agrupación también ofreció temas de compositores mexicanos como Siete Mares y Si nos dejan de José Alfredo Jiménez, además de El Pastor de Rubén Fuentes y Acuarela Potosina de Pepe Guízar, pieza que fue especialmente ovacionada por el público local.

El momento más emotivo de la velada llegó con la presentación de Aida Cuevas, quien interpretó temas emblemáticos del repertorio nacional, acompañada por la Banda Sinfónica. Canciones como La Bikina, México en la piel y un popurrí dedicado a Lucha Villa hicieron vibrar al público, que no dejó de aplaudir y corear cada interpretación de la “reina de la música ranchera”.

El concierto concluyó entre ovaciones, con la pieza Danzón Nereidas de Amador Pérez “Dimas”, cerrando una noche que reafirmó el compromiso del Ayuntamiento de San Luis Potosí con la promoción de la cultura, el arte y las tradiciones mexicanas. Sin duda, un evento que quedará en la memoria de los potosinos como parte de las celebraciones por el 433 aniversario de su ciudad.

