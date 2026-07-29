Un misterio,el costo de obra a desnivel

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La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Leticia Vargas Tinajero, informó que el costo final del proyecto Desnivel Arena Potosí aún no está definido, debido a que la obra continúa en proceso administrativo de cierre, aunque confirmó que la infraestructura cuenta con las garantías legales correspondientes y fue ejecutada por empresas potosinas.

Lo anterior, luego de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunciara que la próxima semana será entregado el distribuidor vial, el cual busca mejorar la movilidad en el entorno de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) previo a la edición 2026. La funcionaria explicó que el monto definitivo de inversión se conocerá una vez que concluya el proceso de cierre financiero de la obra.

"Del costo final todavía no lo tenemos porque la obra aún se encuentra en proceso. Después de concluir una obra tenemos, por ley, 60 días para ir cerrando costos, ya que pueden presentarse trabajos a la baja, volúmenes adicionales o trabajos extraordinarios", señaló Vargas Tinajero.

Respecto a las empresas encargadas de la construcción, indicó que no tenía a la mano los nombres de las constructoras participantes; sin embargo, destacó que se trata de compañías potosinas, las cuales también han intervenido en otros proyectos de infraestructura impulsados por el Gobierno del Estado.

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Finalmente, la secretaria aseguró que el Desnivel Arena Potosí cumple con los mecanismos de garantía establecidos por la normatividad. Precisó que toda obra pública debe contratarse con una fianza de cumplimiento de contrato y una fianza de anticipo, además de que al concluir los trabajos se emite una fianza por vicios ocultos para responder ante posibles fallas en la infraestructura.