logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Fotogalería

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Un misterio,el costo de obra a desnivel

La titular de la Seduvop, como siempre, dicen que están "en cierre"

Por Samuel Moreno

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
A
Un misterio,el costo de obra a desnivel
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Leticia Vargas Tinajero, informó que el costo final del proyecto Desnivel Arena Potosí aún no está definido, debido a que la obra continúa en proceso administrativo de cierre, aunque confirmó que la infraestructura cuenta con las garantías legales correspondientes y fue ejecutada por empresas potosinas.

      Lo anterior, luego de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunciara que la próxima semana será entregado el distribuidor vial, el cual busca mejorar la movilidad en el entorno de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) previo a la edición 2026. La funcionaria explicó que el monto definitivo de inversión se conocerá una vez que concluya el proceso de cierre financiero de la obra.

      "Del costo final todavía no lo tenemos porque la obra aún se encuentra en proceso. Después de concluir una obra tenemos, por ley, 60 días para ir cerrando costos, ya que pueden presentarse trabajos a la baja, volúmenes adicionales o trabajos extraordinarios", señaló Vargas Tinajero.

      Respecto a las empresas encargadas de la construcción, indicó que no tenía a la mano los nombres de las constructoras participantes; sin embargo, destacó que se trata de compañías potosinas, las cuales también han intervenido en otros proyectos de infraestructura impulsados por el Gobierno del Estado.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Finalmente, la secretaria aseguró que el Desnivel Arena Potosí cumple con los mecanismos de garantía establecidos por la normatividad. Precisó que toda obra pública debe contratarse con una fianza de cumplimiento de contrato y una fianza de anticipo, además de que al concluir los trabajos se emite una fianza por vicios ocultos para responder ante posibles fallas en la infraestructura.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Infonavit y AMPI fortalecen vínculo para impulsar vivienda en SLP
        Infonavit y AMPI fortalecen vínculo para impulsar vivienda en SLP

        Infonavit y AMPI fortalecen vínculo para impulsar vivienda en SLP

        SLP

        Redacción

        Durante la novena sesión ordinaria, se abordaron inquietudes sobre uso de suelo y créditos para vivienda.

        Sin claridad, iniciativa de inclusión laboral de personas LGBTTTIQ+
        Sin claridad, iniciativa de inclusión laboral de personas LGBTTTIQ+

        Sin claridad, iniciativa de inclusión laboral de personas LGBTTTIQ+

        SLP

        Daniel Ortiz

        No se establecen cuotas ni sanciones; las empresas conservarían libertad de selección sin discriminación.

        Dan último adiós a los tres policías caídos en La Pila
        Dan último adiós a los tres policías caídos en La Pila

        Dan último adiós a los tres policías caídos en La Pila

        SLP

        Huasteca Hoy

        Dos elementos de la GCE eran vallenses y otro más originario de Axtla de Terrazas

        Avala el PAN registro de Galindo en su proceso interno
        Avala el PAN registro de Galindo en su proceso interno

        Avala el PAN registro de Galindo en su proceso interno

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El delegado nacional, Santiago Taboada, aseguró que no define candidaturas para 2027