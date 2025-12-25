Un muerto, explosión e incendios: el saldo de Nochebuena en SLP

Una persona fallecida tras ser rescatada, la explosión de un cilindro de gas en mal estado que causó destrozos en viviendas, once incendios, fugas de gas y una alarma falsa formaron parte de las atenciones registradas durante la noche del 24 al 25 de diciembre, informó Adolfo Benavente Duque, comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí.

A lo largo de la noche, los cuerpos de emergencia también recibieron el reporte para localizar y rescatar a una persona de un canal en el municipio de Cerro de San Pedro; al llegar al sitio, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El comandante precisó que, durante ese mismo periodo, se atendieron doce fugas de gas en distintos puntos de la ciudad. A estos servicios se sumó un reporte por olor a mercaptano en una vivienda, el cual finalmente fue descartado como riesgo.

Por el probable uso de pirotecnia, las festividades navideñas derivaron en el incendio de cinco lotes baldíos, además de dos incendios en árboles.

La pirotecnia también provocó daños en dos viviendas, con afectaciones materiales que aún no han sido cuantificadas, y un vehículo terminó completamente calcinado.

Asimismo, los bomberos recibieron una llamada por una emergencia falsa en la cabina de Mariano Jiménez.

En total, se registraron 26 llamadas de auxilio. El primer servicio fue reportado a las 22:44 horas del 24 de diciembre, mientras que el último se atendió a las 02:03 horas del 25 de diciembre.