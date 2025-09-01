Un reto, atender servicios básicos en Pozos: Rivera

A un año de la conformación del nuevo municipio de Villa de Pozos, la presidenta del Concejo Municipal, María Teresa de Jesús Rivera Acevedo, aseguró que uno de los principales retos ha sido atender la demanda de servicios básicos en las nuevas zonas habitacionales que se han desarrollado en la demarcación, luego de décadas de rezago.

Explicó que, en los acercamientos que se han tenido con residentes de fraccionamientos y privadas, se ha detectado que en administraciones anteriores se les negaban servicios elementales, lo que generó un abandono prolongado. Ante ello, sostuvo que la actual gestión ha buscado mecanismos para apoyarlos, principalmente a través de la regularización y municipalización de estas zonas, lo que permitirá otorgarles atención directa y sin restricciones.

De cara a la presentación de su primer informe de gobierno, Rivera Acevedo destacó que, pese a la adversidad y los retos que ha implicado encabezar un municipio de reciente creación, se han logrado avances visibles en materia de servicios, obra pública y acciones de impacto inmediato. Como parte de estas medidas, adelantó que se realizará la adquisición de dos nuevos camiones recolectores de basura, con el objetivo de reforzar la cobertura de limpia en toda la demarcación.

La concejal presidenta sostuvo que su administración trabaja con la convicción de responder a las necesidades más urgentes de la ciudadanía y revertir más de tres décadas de abandono institucional; “treinta años de rezago no han sido fáciles de enfrentar, pero este 24 de septiembre vamos a presentar resultados concretos a todos los poceños”.

Rivera Acevedo subrayó que el compromiso de su gestión es sentar las bases de un municipio con servicios dignos y orden urbano, donde las nuevas áreas de vivienda cuenten con certeza jurídica y atención integral en beneficio de las familias.