Rendirán protesta nuevos magistrados
Será el punto de arranque del nuevo Poder Judicial del Estado
Una vez que el Congreso del Estado tome protesta a los 15 nuevos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la presidente entrante, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, convocará a una sesión de pleno de instalación por la tarde.
Los convocados habrán reunido como requisito, el reconocimiento de la validez oficial de su elección tanto por el Consejo Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) como por los órganos jurisdiccionales a los que hubieran recurrido.
La sesión inaugural se dará en el salón de plenos, que es un espacio reducido al que concurren Mesa Directiva y Coordinación Política del Congreso del Estado y de manera simultánea el gobernador como representante de los poderes Legislativo y Judicial.
De manera adicional, a las 7 de la noche, se realizará la sesión solemne de instalación del Tribunal de Disciplina Judicial.
De esta forma, ya queda instalado con sus 15 magistrados el nuevo Poder Judicial del Estado, y será el punto de arranque del nuevo Poder Judicial.
