Rendirán protesta nuevos magistrados

Una vez que el Congreso del Estado tome protesta a los 15 nuevos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la presidente entrante, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, convocará a una sesión de pleno de instalación por la tarde.

Los convocados habrán reunido como requisito, el reconocimiento de la validez oficial de su elección tanto por el Consejo Estatal

Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) como por los órganos jurisdiccionales a los que hubieran recurrido.

La sesión inaugural se dará en el salón de plenos, que es un espacio reducido al que concurren Mesa Directiva y Coordinación Política del Congreso del Estado y de manera simultánea el gobernador como representante de los poderes Legislativo y Judicial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De manera adicional, a las 7 de la noche, se realizará la sesión solemne de instalación del Tribunal de Disciplina Judicial.

De esta forma, ya queda instalado con sus 15 magistrados el nuevo Poder Judicial del Estado, y será el punto de arranque del nuevo Poder Judicial.