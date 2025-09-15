Rendirán protesta nuevos magistrados

logo pulso
Por Martín Rodríguez

Septiembre 15, 2025 03:00 a.m.
Una vez que el Congreso del Estado tome protesta a los 15 nuevos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la presidente entrante, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, convocará a una sesión de pleno de instalación por la tarde.

Los convocados habrán reunido como requisito, el reconocimiento de la validez oficial de su elección tanto por el Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) como por los órganos jurisdiccionales a los que hubieran recurrido.

La sesión inaugural se dará en el salón de plenos, que es un espacio reducido al que concurren Mesa Directiva y Coordinación Política del Congreso del Estado y de manera simultánea el gobernador como representante de los poderes Legislativo y Judicial.

De manera adicional, a las 7 de la noche, se realizará la sesión solemne de instalación del Tribunal de Disciplina Judicial.

De esta forma, ya queda instalado con sus 15 magistrados el nuevo Poder Judicial del Estado, y será el punto de arranque del nuevo Poder Judicial.

