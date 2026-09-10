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Una obra habría provocado muerte de motociclista

FGE será quien determine responsabilidades del accidente: Seduvop

Por Rubén Pacheco

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Una obra habría provocado muerte de motociclista
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      Aunque ya tiene conocimiento del hecho de tránsito, Jorge Grimaldo Limón, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), atajó que se encuentra a la espera de que la autoridad correspondiente determine la causa del accidente que provocó el derrape de un motociclista, quien murió hoy por la mañana en la lateral de la carretera 57.

      Es decir, el funcionario estatal se mantiene al tanto de la determinación que tome la Fiscalía General del Estado (FGE) y el área de tránsito municipal sobre las causas que provocaron la caída y muerte del hombre de alrededor de 30 años de edad.

      Este miércoles por la mañana, se reportó el deceso de un conductor de motocicleta que cayó a un desnivel de las obras de rehabilitación, que actualmente lleva a cabo la empresa contratada por la Seduvop, a la altura del eje 116 en la Zona Industrial.

      Grimaldo Limón justificó no poder aclarar si la constructora cuenta con seguro para terceros, en caso de que las obras generen un perjuicio a la población, debido a que todavía se encuentra en proceso de obtener mayor información del caso.

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      Sin embargo, aseveró que, una vez obtenida el dictamen de las autoridades correspondientes, la dependencia estatal procederá con "lo que sea necesario", añadió. "Vamos a ver qué dictamina la autoridad competente y con base en eso, veremos qué procede", declaró el también exfuncionario municipal soledense.

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