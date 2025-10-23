“Universidad debe crear su plan de autoprotección”

Las universidades en lo general tienen que redimensionarse, porque en ocasiones se confunde la seguridad con la protección civil, y el paso contrario es analizar las aristas donde hay muchos riesgos, pero cualquier política de seguridad tenderá al fracaso si no se hace de común acuerdo con el personal administrativo y docente y con los estudiantes, para evitar incidencias como la ocurrida en Derecho, y entonces la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene que crear su propio plan de autoprotección, advirtió Francisco Javier Salazar Soni, experto en seguridad.

Observó que hay muchas aristas donde hay muchos riesgos en los que se tiene que cumplir con las observaciones, y entonces, las universidades en lo general tienen que redimensionarse, plantarse y volver a analizar las políticas de seguridad que se están implementando.

“Toda política de seguridad y prevención que no se haga de la mano de los estudiantes, del personal administrativo y del personal docente, tiende al fracaso... Tienen que generarse mesas de trabajo y foros de discusión, para determinar qué se hace y cómo se protege la comunidad universitaria para que el día a día sea lo más seguro posible”.

Advirtió que la base de esas políticas de seguridad tiene que ser forzosamente el control de ingreso. Aseguró que lo que se hace en muchas universidades del mundo es generar una política de seguridad y de prevención autónoma, y siempre se habla de autonomía de las universidades, pero en realidad no es así, porque todavía dependen de factores externos para la protección de su personal administrativo, de su personal docente y de toda la comunidad estudiantil.

Aclaró que hay tres factores muy grandes y muy importantes que interactúan diariamente en cientos de miles de acciones en todos los campus y facultades, y en ese sentido, las universidades tanto públicas como privadas han evolucionado algunas en mantener sus propios programas de seguridad interna, y también en la autoprotección, es decir tener seguridad intramuros y extramuros en los procesos limítrofes en un perímetro cercano a las universidades, por ejemplo cercano a las paradas de autobuses y los lugares de estacionamiento, es decir crear un ambiente seguro y propicio para toda la gran comuna universitaria que de lunes a viernes y a veces en actividades sabatinas hacen presencia en estos inmuebles.

Agregó que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí debe generar su propio plan de autoprotección, pero el problema es que a nivel México siempre han relegado el tema de la seguridad y lo han confundido con un tema de Protección Civil, y se trata de dos cosas distintas, inclusive que se pueden compaginar pero distintas.

Dijo que cuando se hacen cuestiones híbridas de seguridad y protección civil son bastante perjudiciales, porque no se puede confundir el resguardo de las personas y la seguridad interior.

Añadió que muchas universidades apuestan a que el estado o el municipio les brinde seguridad, y ese es un craso error porque no se debe hacer, porque es innegable que deben tener sinergia y coordinación con las autoridades, pero no se puede depender de esa cobija.

Mencionó que también es un hecho que muchos han abusado de empresas de seguridad privada, que si bien hay algunas muy profesionales, la mayoría no cumple con los requisitos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y a veces se componen elementos desechados de las corporaciones oficiales de seguridad y tienen cabida en estas empresas de seguridad.