Urbanista propone un tren elevado

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La mejor solución para la movilidad interna de la capital debería ser un tren elevado, antes que pensar en agregarle conexiones a los trenes de pasajeros, porque sería la garantía de abrir la posibilidad de crear una especie de "metro" que comunique el norte de la ciudad con el desarrollo industrial, advirtió el urbanista Benjamín Alva Fuentes.

Dijo que el proyecto puede ser complejo si se toma en cuenta que en ocasiones se tiene que lidiar con trámites largos como ocurrió con el permiso para abrir un carril más en el puente de Pemex durante la alcaldía de Xavier Nava Palacios.

Juzgó que antes de permitir que Kansas City Canadian Pacific continúe buscando ampliar los tramos ferroviarios paralelos en la zona urbana, hace mucho que debió tomarse una decisión para crear el libramiento ferroviario que tanta falta hace para terminar con la división eterna de la ciudad de San Luis Potosí.

Añadió el académico que incluso los espacios que el ferrocarril deje vacantes, pueden ser utilizados para generar alternativas de transporte rápido.

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