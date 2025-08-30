Urge Canaco a crear "plan de rescate" de Carranza

La avenida Venustiano Carranza, considerada una de las zonas comerciales y sociales más emblemáticas de la capital potosina, enfrenta un proceso de deterioro que se refleja en el cierre de negocios, el aumento de rentas y una creciente cantidad de locales en renta o venta.

Así lo señaló Fernando Díaz de León, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en San Luis Potosí, quien urgió a las autoridades estatales y municipales a generar un plan de acción inmediato que detenga la crisis y permita rescatar el dinamismo económico de este corredor.

"Carranza es una avenida muy importante, una avenida emblemática, y sí vemos muchos inmuebles disponibles, tanto en renta como en venta. Algunos comercios han tenido que cerrar en este tramo y creo que ya es momento de solucionar este problema", advirtió el líder empresarial.

Díaz de León reconoció que las condiciones actuales generan incertidumbre para los inversionistas y comerciantes que aún se mantienen en la zona, donde los altos costos de arrendamiento se han convertido en un obstáculo para sostener operaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El presidente de Canaco destacó que la avenida Carranza no solo tiene un valor económico, sino también cultural y social para San Luis Potosí, por lo que insistió en que debe existir un trabajo conjunto entre autoridades y sector privado para impulsar medidas de reactivación, que podrían incluir incentivos para el comercio, mejoramiento urbano y esquemas de promoción para atraer nuevamente a clientes y visitantes.

"Ya es momento de actuar y de encontrar soluciones que permitan que Carranza no siga en decadencia", recalcó.