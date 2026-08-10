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Urge rehabilitar entrada principal de V. de Pozos

Por Leonel Mora

Agosto 10, 2026 03:00 a.m.
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Urge rehabilitar entrada principal de V. de Pozos
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      El incremento del tráfico que pasa por la entrada principal de Pozos, la avenida Julián de los Reyes, ya cobra factura al recubrimiento de empedrado de laja roja que quizás resulte llamativo, pero no tan resistente como el concreto hidráulico.

      La proliferación de negocios de alimentos y bebidas en el tramo que va de la lateral de la carretera 57 al Antiguo camino a Santa María del Río también ha provocado que más camiones pesados de reparto de mercancías usen Julián de los Reyes para sus operaciones de carga y descarga, por lo que es posible que, en el corto plazo, se deban tomar decisiones en cuanto a la rehabilitación o cambio del recubrimiento de laja para el acceso principal a la cabecera.

      El pavimento a base de piedra se colocó en las dos últimas décadas del siglo pasado y mientras Pozos mantuvo su estatus de delegación de la capital, dicho recubrimiento le dio un carácter tradicional que resultaba visualmente atractivo para sus visitantes ocasionales, sin embargo, ahora que la localidad constituye un nuevo municipio, la rehabilitación de sus calles y su mantenimiento cobran una relevancia nueva y diferente.

      Tanto en Julián de los Reyes como en otras calles céntricas de Pozos es posible ver desperfectos ocasionados por el paso de automotores o bien por reparaciones obligadas al drenaje o a las líneas de otros servicios públicos como el de agua potable o gas natural.

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