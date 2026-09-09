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Ve J. Torres Sánchez un estado en paz

Por Samuel Moreno

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Ve J. Torres Sánchez un estado en paz
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      A poco más de un año de que se defina la nueva configuración política del estado, el Gobierno de San Luis Potosí considera que la entidad atraviesa actualmente un escenario de paz y seguridad que permitiría encarar el proceso electoral de 2027, afirmó el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.

      Ante el inicio de la ruta electoral, el funcionario sostuvo que uno de los principales retos será mantener las condiciones de seguridad durante las distintas etapas del proceso, particularmente para quienes decidan contender por algún cargo y para los ciudadanos que participen en la jornada electoral.

      Torres Sánchez señaló que, hasta ahora, existe coordinación entre los tres órdenes de gobierno, por lo que confió en que esta colaboración se mantenga conforme avance el calendario electoral y aumente la actividad política en las cuatro zonas del estado.

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