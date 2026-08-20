Ve la BMA una merma en el estado de derecho

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La desaparición de órganos constitucionales autónomos, la elección de servidores públicos judiciales por métodos políticos, una grave merma al estado de derecho y ministros que legislan en vez de juzgar, derrumbaron los avances de la vida democrática del país, aseguró David Castro García, presidente de la Barra Mexicana de Abogados (BMA) Capítulo San Luis.

Observó que uno de los grandes problemas es la desaparición de los órganos autónomos, se les ha restado poder o se les ha desaparecido y todo eso es tan grave como el hecho de que han quedado acotadas muchas libertades de los ciudadanos o en su caso hay afectaciones a las condiciones de participación en la vida democrática, lo que ha causado merma en el estado de derecho.

Precisó que en el caso de la reforma constitucional que sometió a jueces, magistrados y ministros a una elección popular, llevó a que ese sistema judicial no funcione, condición que obligó a modificar el artículo transitorio que prolonga por un año extra la sustitución de los funcionarios judiciales pendientes, que forman el 50% del total de los servidores públicos del sistema judicial, es decir en 2027 no habrá elección de servidores públicos del sistema judicial.

Dijo que la vulnerabilidad del estado de derecho incluyó ese pedido por solicitud del sistema político, para que todos los juzgadores se vayan a su casa y se les sustituya por candidatos de elección popular.

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"Hay problemas con los jueces electos, y eso ha establecido una diferencia importante con los jueces de carrera judicial, que tienen de 10 a 15 años trabajando y los electos nada más son populares en su distrito, pero la gente no los conoce, y lo peor de todo es que si bien hay algunos que están certificados, no todos están calificados".