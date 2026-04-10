Vecinos de Satélite protestan por falta de agua; denuncian meses sin servicio
Habitantes acusan cobros pese a la escasez y advierten bloqueos si no hay solución
Habitantes de la colonia Satélite Francisco I. Madero salieron nuevamente a las calles para exigir el suministro de agua potable, al asegurar que llevan meses sin recibir el servicio, pese a que los recibos continúan llegando de manera puntual.
Durante una manifestación realizada la tarde de este jueves en la intersección de la calle República de Haití y vialidades cercanas, vecinos denunciaron que han presentado múltiples reportes ante Interapas sin obtener una respuesta efectiva.
Los colonos señalaron que la falta de agua es un problema constante en la zona y acusaron a las autoridades municipales de mantenerlos en el abandono. Advirtieron que, de no ser atendidos, podrían intensificar sus protestas con el cierre de más calles, incluyendo avenidas principales.
Asimismo, los inconformes expusieron que, aunque no cuentan con el servicio, sí reciben los recibos de cobro e incluso enfrentan advertencias por posibles sanciones si no realizan los pagos, situación que consideran injusta ante la falta del suministro.
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Ante la ausencia de agua por la red, varias familias se han visto obligadas a comprar el líquido mediante pipas particulares. De acuerdo con testimonios, el costo ronda los 500 pesos por carga, aunque en algunos casos el gasto puede alcanzar hasta 900 pesos cada diez días, lo que representa un fuerte impacto en su economía.
Además, denunciaron que el envío de pipas por parte de Interapas es prácticamente inexistente, por lo que deben cubrir el servicio por su cuenta para poder realizar actividades básicas en sus hogares.
Los vecinos insistieron en que no buscan soluciones temporales, sino el restablecimiento de un suministro constante por la red, al señalar que esta problemática no es reciente, sino que se ha prolongado durante años.
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