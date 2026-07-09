Vecinos señalan nueva falla del pozo El Polvorín

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A menos de un mes de que se restableciera el servicio, vecinos de la colonia El Polvorín, denunciaron una nueva falla en el equipo de bombeo del pozo que abastece la zona, lo que volvió a dejarlos sin suministro de agua.

Los habitantes reprocharon que, incluso antes de que el organismo operador informara oficialmente sobre la suspensión del servicio, ya era constante la circulación de pipas particulares.

Además de El Polvorín, las colonias afectadas son Hogares Ferrocarrileros Primera Sección, Azaleas y Bugambilias. Los vecinos recordaron que apenas el pasado 18 de junio, el organismo operador informó la conclusión de la instalación del nuevo equipo de bombeo; sin embargo, el 7 de julio reportó una nueva avería. No obstante, aseguraron que desde días antes habían detectado la falta de agua en la red.

"Aquí nos damos cuenta de que ya no hay agua porque empiezan a circular las pipas. Desde el sábado empezamos a notar que había mucho paso de piperos; es decir, la bomba comenzó a fallar desde el 4 de julio y no hasta el 7, como informaron", señaló Sofía,

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vecina afectada

Los habitantes afirmaron que las fallas en el pozo, se han vuelto recurrentes, por lo que cuestionaron si las reparaciones se realizan de manera integral, si existe un mantenimiento adecuado de los equipos o si la escasez de agua está siendo aprovechada por particulares para incrementar la venta del servicio mediante pipas.