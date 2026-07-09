logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GENERACIÓN 70-76 DE MÉDICOS CIRUJANOS

Fotogalería

GENERACIÓN 70-76 DE MÉDICOS CIRUJANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Vecinos señalan nueva falla del pozo El Polvorín

Apenas fue reparado el equipo de bombeo el pasado 18 de junio

Por Flor Martínez

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
A
Vecinos señalan nueva falla del pozo El Polvorín
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      A menos de un mes de que se restableciera el servicio, vecinos de la colonia El Polvorín, denunciaron una nueva falla en el equipo de bombeo del pozo que abastece la zona, lo que volvió a dejarlos sin suministro de agua.

      Los habitantes reprocharon que, incluso antes de que el organismo operador informara oficialmente sobre la suspensión del servicio, ya era constante la circulación de pipas particulares.

      Además de El Polvorín, las colonias afectadas son Hogares Ferrocarrileros Primera Sección, Azaleas y Bugambilias. Los vecinos recordaron que apenas el pasado 18 de junio, el organismo operador informó la conclusión de la instalación del nuevo equipo de bombeo; sin embargo, el 7 de julio reportó una nueva avería. No obstante, aseguraron que desde días antes habían detectado la falta de agua en la red.

      "Aquí nos damos cuenta de que ya no hay agua porque empiezan a circular las pipas. Desde el sábado empezamos a notar que había mucho paso de piperos; es decir, la bomba comenzó a fallar desde el 4 de julio y no hasta el 7, como informaron", señaló Sofía, 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      vecina afectada

      Los habitantes afirmaron que las fallas en el pozo, se han vuelto recurrentes, por lo que cuestionaron si las reparaciones se realizan de manera integral, si existe un mantenimiento adecuado de los equipos o si la escasez de agua está siendo aprovechada por particulares para incrementar la venta del servicio mediante pipas.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Fiscalía asegura que reporta cifras delictivas conforme a la ley
        Fiscalía asegura que reporta cifras delictivas conforme a la ley

        Fiscalía asegura que reporta cifras delictivas conforme a la ley

        SLP

        Pulso Online

        La FGESLP respondió que la investigación de casos de extorsión requiere denuncia formal y seguimiento de las víctimas ante el MP

        Ante tensión por presuntas operaciones de EU, diputado potosino pide defender soberanía
        Ante tensión por presuntas operaciones de EU, diputado potosino pide defender soberanía

        Ante tensión por presuntas operaciones de EU, diputado potosino pide defender soberanía

        SLP

        Daniel Ortiz Rmz

        El caso de "El Mayo" Zambada reavivó el debate sobre soberanía y posibles operaciones de EU en territorio mexicano.

        Anuncian descuentos en derechos por venta de bebidas alcohólicas
        Anuncian descuentos en derechos por venta de bebidas alcohólicas

        Anuncian descuentos en derechos por venta de bebidas alcohólicas

        SLP

        Rubén Pacheco

        Los contribuyentes deben estar al corriente en sus obligaciones para acceder a los estímulos fiscales otorgados por Sefin.

        90% de taxistas se unen a la app Mi Taxi
        90% de taxistas se unen a la app Mi Taxi

        90% de taxistas se unen a la app 'Mi Taxi'

        SLP

        Rubén Pacheco

        La SCT busca fortalecer el servicio frente a las plataformas privadas