Vehículos circulan en sentido contrario en avenida Gálvez

Automovilistas utilizan la Avenida José de Gálvez para recorrer con maniobras peligrosas, el carril de sur a norte en sentido contrario.

El problema afecta por igual porque en el problema están metidos tanto conductores de automóviles particulares como de camiones repartidores de mercancías de compañías que abastecen las tiendas pequeñas.

A lo largo de la avenida, y en particular en las colonias del lado norte de la carretera a Rioverde, los automovilistas hacen lo que pueden para esquivar camiones, camionetas de repartidores y automovilistas privados que utilizan en doble sentido el carril de sur a norte.

Asimismo, en el tramo comprendido entre la carretera a Rioverde y la calle Saturnino Cedillo, por donde cruzan también las calles Ramón López Velarde y Vicente Guerrero de la Colonia W.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los vecinos explicaron que han solicitado la intervención de la Policía Municipal, pero no atiende los llamados de auxilio. Precisan que ya es muy recurrente encontrar vehículos en sentido contrario, una vialidad que es alimentadora de las colonias cercanas.