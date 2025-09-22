logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA”

Fotogalería

“CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Vehículos circulan en sentido contrario en avenida Gálvez

Policía Municipal no atiende llamados de auxilio, señalan vecinos

Por Martín Rodríguez

Septiembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Vehículos circulan en sentido contrario en avenida Gálvez

Automovilistas utilizan la Avenida José de Gálvez para recorrer con maniobras peligrosas, el carril de sur a norte en sentido contrario.

El problema afecta por igual porque en el problema están metidos tanto conductores de automóviles particulares como de camiones repartidores de mercancías de compañías que abastecen las tiendas pequeñas.

A lo largo de la avenida, y en particular en las colonias del lado norte de la carretera a Rioverde, los automovilistas hacen lo que pueden para esquivar camiones, camionetas de repartidores y automovilistas privados que utilizan en doble sentido el carril de sur a norte. 

Asimismo, en el tramo comprendido entre la carretera a Rioverde y la calle Saturnino Cedillo, por donde cruzan también las calles Ramón López Velarde y Vicente Guerrero de la Colonia W.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los vecinos explicaron que han solicitado la intervención de la Policía Municipal, pero no atiende los llamados de auxilio. Precisan que ya es muy recurrente encontrar vehículos en sentido contrario, una vialidad que es alimentadora de las colonias cercanas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Repatriados se quedan atorados en la frontera
Repatriados se quedan atorados en la frontera

Repatriados se quedan atorados en la frontera

SLP

Rubén Pacheco

Hay apertura del Judicial para atender los “pendientes”
Hay apertura del Judicial para atender los “pendientes”

Hay apertura del Judicial para atender los “pendientes”

SLP

Martín Rodríguez

No se tiene porqué esperar, asegura Zarazúa Martínez

Reforestarán sierra de San Miguelito
Reforestarán sierra de San Miguelito

Reforestarán sierra de San Miguelito

SLP

Rubén Pacheco

Ayuntamientos deberán cubrir pensión de policías
Ayuntamientos deberán cubrir pensión de policías

Ayuntamientos deberán cubrir pensión de policías

SLP

Ana Paula Vázquez

Se busca que agentes cuenten con certeza en sus prestaciones: Badillo Moreno