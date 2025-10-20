logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Fotogalería

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ven poco avance en obras de Julián de los Reyes

Comerciantes de Julián de los Reyes temen que las labores se prolonguen hasta la temporada decembrina

Por Rolando Morales

Octubre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Ven poco avance en obras de Julián de los Reyes

De acuerdo con testimonios de comerciantes la rehabilitación iniciada por el Ayuntamiento de San Luis Potosí en la calle Julián de los Reyes, en pleno corazón del Centro Histórico , se ha convertido en un nuevo foco de inconformidad entre vecinos y comerciantes.

A poco más de un mes del arranque de los trabajos , la zona presenta un panorama de abandono , con calles abiertas, montones de tierra y escasa presencia de trabajadores, situación que ha paralizado la actividad comercial en el área.

Los negocios ubicados en las calles aledañas a Damián Carmona y el pasaje Hidalgo reportan una fuerte caída en sus ventas de hasta un 15 por ciento, pues el tránsito vehicular y peatonal está prácticamente bloqueado . Los clientes evitan acercarse debido al polvo, los escombros y la falta de señalización, lo que ha reducido restrictivamente el flujo de compradores. Para muchos locatarios, esta situación amenaza con derivar en cierres temporales o incluso definitivos de establecimientos.

A la falta de avance se suma la preocupación por la seguridad . Los vecinos han reportado accidentes de peatones en los tramos donde permanecen abiertas las zanjas sin la debida protección. Los comerciantes aseguran que las labores se detuvieron a media tarde y no hay actividad nocturna, lo que ha generado desconfianza sobre el cumplimiento del plazo anunciado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El malestar entre los afectados se ha intensificado por la ausencia de medidas de apoyo económico o fiscal, a pesar de las pérdidas acumuladas . El sector comercial teme que la obra se prolonga hasta la temporada decembrina, una de las más importantes en ventas .

Ante este escenario, comerciantes y empleados exigen que se aceleren los trabajos , se refuerce la seguridad peatonal y se cumpla el compromiso de mantener turnos continuos. Advierten que, de mantener el ritmo actual, el daño económico y social será difícil de revertir, afectando no solo a los pequeños negocios, sino también al dinamismo del Centro Histórico potosino.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

FGE aún trabaja en identificación de posibles restos de Paul Jonathan
FGE aún trabaja en identificación de posibles restos de Paul Jonathan

FGE aún trabaja en identificación de posibles restos de Paul Jonathan

SLP

Rubén Pacheco

La Secretaría General informó que no se ha podido contactar a familiares para cotejar los mismos

Repunta venta de casas de segunda mano: AMPI
Repunta venta de casas de segunda mano: AMPI

Repunta venta de casas de segunda mano: AMPI

SLP

Samuel Moreno

Espera el sector inmobiliario que en 2026 haya un repunte en construcción

Incomoda lentitud en trabajos del Camino a Santa Rita, Pozos
Incomoda lentitud en trabajos del Camino a Santa Rita, Pozos

Incomoda lentitud en trabajos del Camino a Santa Rita, Pozos

SLP

Leonel Mora

Colocan topes irregulares en Pascual M. Hdz.
Colocan topes irregulares en Pascual M. Hdz.

Colocan topes irregulares en Pascual M. Hdz.

SLP

Samuel Moreno

Ninguna autoridad ha emitido un posicionamiento oficial de la legalidad de los topes