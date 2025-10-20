Ven poco avance en obras de Julián de los Reyes

De acuerdo con testimonios de comerciantes la rehabilitación iniciada por el Ayuntamiento de San Luis Potosí en la calle Julián de los Reyes, en pleno corazón del Centro Histórico , se ha convertido en un nuevo foco de inconformidad entre vecinos y comerciantes.

A poco más de un mes del arranque de los trabajos , la zona presenta un panorama de abandono , con calles abiertas, montones de tierra y escasa presencia de trabajadores, situación que ha paralizado la actividad comercial en el área.

Los negocios ubicados en las calles aledañas a Damián Carmona y el pasaje Hidalgo reportan una fuerte caída en sus ventas de hasta un 15 por ciento, pues el tránsito vehicular y peatonal está prácticamente bloqueado . Los clientes evitan acercarse debido al polvo, los escombros y la falta de señalización, lo que ha reducido restrictivamente el flujo de compradores. Para muchos locatarios, esta situación amenaza con derivar en cierres temporales o incluso definitivos de establecimientos.

A la falta de avance se suma la preocupación por la seguridad . Los vecinos han reportado accidentes de peatones en los tramos donde permanecen abiertas las zanjas sin la debida protección. Los comerciantes aseguran que las labores se detuvieron a media tarde y no hay actividad nocturna, lo que ha generado desconfianza sobre el cumplimiento del plazo anunciado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El malestar entre los afectados se ha intensificado por la ausencia de medidas de apoyo económico o fiscal, a pesar de las pérdidas acumuladas . El sector comercial teme que la obra se prolonga hasta la temporada decembrina, una de las más importantes en ventas .