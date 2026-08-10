Ven riesgo de fraude en programas sociales

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El Programa de Becas del Bienestar en San Luis Potosí alertó a padres de familia y estudiantes sobre posibles fraudes durante los próximos procesos de incorporación, por lo que pidió realizar los trámites directamente y evitar intermediarios que cobren por gestionar el acceso a los apoyos.

José Osmar Rodríguez Rubio, titular del programa en el estado, señaló que la incorporación se realiza a través de una plataforma libre, por lo que no es necesario recurrir a gestores, propietarios de cibercafés, vecinos u otras personas para completar el registro.

Explicó que, aunque en algunos casos quienes ofrecen ayuda pueden hacerlo de buena fe, existe el riesgo de que el trámite sea realizado de manera incorrecta y el estudiante no quede incorporado al programa, situación que posteriormente genera problemas para las familias.

"Invitamos reiteradamente a los padres de familia que lo hagan ellos mismos", señaló Rodríguez Rubio, quien agregó que las personas que tengan dudas pueden acudir a las oficinas del programa en los 17 municip

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