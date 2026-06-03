Verde niega ilegalidad en el resguardo de despensas

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Legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rechazaron que exista alguna irregularidad en torno a la presencia de despensas del programa Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) dentro de la sede municipal de ese partido en Villa de Reyes y consideraron que la situación podría obedecer a una acción de buena fe o a una medida de resguardo.

El diputado local por el Distrito III, que integra el municipio de Villa de Reyes, César Arturo Lara Rocha, sostuvo que antes de emitir una postura definitiva será necesario conocer las versiones del Comité Directivo Municipal del PVEM y de Sedesore; sin embargo, adelantó que no considera que haya existido una intención indebida. "Yo solo quisiera atribuirlo a un acto, a lo mejor, de buena fe", señaló el legislador, quien además sugirió que el inmueble pudo haber sido utilizado para resguardar temporalmente los apoyos por cuestiones de movilidad o incluso derivadas de las lluvias.

Lara Rocha afirmó que tampoco observa elementos que permitan suponer un uso electoral de los apoyos alimentarios, al señalar que no se ha documentado que beneficiarios acudieran a las instalaciones partidistas para recibirlos ni que existiera algún tipo de condicionamiento.

Indicó que el Congreso deberá mantenerse atento a las explicaciones que ofrezcan las instancias directamente involucradas en el caso.

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La postura fue respaldada por el coordinador de la bancada del PVEM en el Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, quien aseguró que, aunque no ha revisado los videos difundidos en redes sociales, no cree que se haya cometido alguna ilegalidad.

El legislador afirmó que el Gobierno del Estado suele actuar con apego a los protocolos y que existe una instrucción permanente por parte del Ejecutivo para cumplir con la normatividad aplicable en la operación de los programas sociales.