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Se arrancó con "obras preliminares", dice la Seduvop

Admite que en Vía Alterna Sur sigue pendiente licitación

Por Rubén Pacheco

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
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Se arrancó con "obras preliminares", dice la Seduvop
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      Aunque el viernes pasado, el gobierno estatal arrancó los trabajos de construcción de la segunda etapa de la Vía Alterna Sur, estos no corresponden al inicio formal del proyecto, sino a "acciones preliminares para preparar la zona de intervención".

      Acciones de la autoridad

      Así lo informó la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas luego que se reveló que sin haberse celebrado aún la presentación y apertura de propuestas en la licitación LO-EST-247800018-4-2026, sin que se emitiera todavía el fallo de la licitación ni firmar un contrato, la obra comenzó 24 días antes de lo establecido en el cronograma.

      La dependencia estatal expuso que la segunda etapa avanza sin problemática, mediante acciones preliminares en el tramo del km 0+000 al km 0+500, consistentes en acciones de limpieza y preparación de la zona de intervención.

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      Detalles confirmados

      Por lo tanto, aseveró que tales labores son distintas a los alcances, conceptos y trabajos contemplados en la licitación pública estatal LO-EST-247800018-4-2026, la cual corresponde al tramo del km 0+500 al km 5+000.

      "Por lo que no interfieren con el procedimiento de contratación que continúa conforme a la normatividad aplicable", alegó en comunicado de prensa.

      Alegó que los "preparativos" permitirán generar condiciones operativas previas y avanzar en la planeación técnica de una infraestructura, cuya inversión inicial asciende a 140 millones de pesos para el tendido de 5 kilómetros de vialidad entre los ejes 122 y 140 de la Zona Industrial (ZI).

      "Una vez formalizado el contrato correspondiente, iniciará la ejecución de los trabajos establecidos en la licitación pública estatal", remató.

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