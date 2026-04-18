Video | Denuncian polución... y los ignora autoridad

Vecinos de seis colonias del norte de la ciudad documentaron una fuerte contaminación debido a la quema de basura y emisiones generadas por una empresa de pinturas lanzadas durante la madrugada. Sin embargo, señalan que autoridades municipales han ignorado sus denuncias.

Vecinos denuncian contaminación por quema de basura en colonias del norte

Mediante videos y fotografías que muestran enormes columnas de humo durante las noches, provenientes de un tiradero clandestino de basura y de una empresa procesadora de pinturas, y que fueron obtenidas durante las madrugadas de varios días de marzo y abril documentaron la polución que afecta a los asentamientos del norte.

Se trata de las colonias Alborada, Amanecer, La Brisa, Villas de Jacarandas, Morales Saucito y Paseo de las Arboledas y otras zonas aledañas.

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El pasado 30 de marzo, la mesa directiva de la última colonia citada denunció ante la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos la quema de basura en predios aledaños al asentamiento realizadas durante la noche y madrugada hasta las primeras horas de la mañana. Los responsables, señalaron, aprovechan la oscuridad para realizar esa tarea.

Esta situación, indicaron, ya afecta la salud de los habitantes, que sufren de irritación de vías respiratorias, dolor de cabeza y dificultad para conciliar el sueño.

Por tanto, pidieron a la dependencia que inspeccionara y sancionara a los responsables, además de realizar labores de limpia del terreno usado como basurero, ubicado en la calle Camino Viejo al Desierto.

Sin embargo, los vecinos señalaron que no han recibido respuesta oficial.

?? | Denuncian polución... y los ignora autoridad

- Colonos del norte capitalino documentan quema de basura y emisiones nocturnas, piden apoyo municipal y no lo reciben.

Toda la información: ??https://t.co/jpvs7whI3U pic.twitter.com/O3cMDPsEJi — Pulso Online (@pulso_mx) April 18, 2026

Empresa Pintone mantiene emisiones tóxicas pese a clausura parcial

Por otra parte, presentaron una queja ante la CEDH y otras autoridades municipales y estatales por la contaminación diaria ininterrumpida y reincidencia histórica por parte de la empresa Pintone, ubicada en el número 755 de Periférico Norte.

Pese a que el 27 de marzo pasado fue clausurada por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) la clausuró parcialmente por verter sustancias contaminantes en el drenaje, "la empresa ha ignorado el espíritu de dicha sanción, manteniendo de forma diaria e ininterrumpida hasta la fecha actual (13 de abril de 2026) las emisiones atmosféricas tóxicas".

Los vecinos pidieron la clausura definitiva de la empresa.