Video | Toman Facultad de Estomatología; exigen mejora de instalaciones

Los estudiantes también han cerrado la avenida Manuel Nava y la glorieta González Bocanegra

Por Iván Edmundo Rodríguez

Agosto 26, 2025 10:14 a.m.
Foto: Pulso

Foto: Pulso

Estudiantes de la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), realizan esta mañana una protesta en su edificio.

De cuerdo a las denuncias que llevan en pancartas, la movilización es en exigencia de que se mejoren las condiciones de instalaciones y de los lugares de atención de los servicios que brindan a la ciudadanía, mismos que recientemente aumentaron de costo. 

Los estudiantes, que también denunciaron falta de insumos para los servicios, han clausurado parcialmente algunos de los ingresos a los edificios y de distintas áreas de la facultad, ubicadas en la zona universitaria. 

La protesta ha provocado, también, cierres en la avenida Manuel Nava y la glorieta Francisco González Bocanegra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Más tarde, el director Alan Martínez y el consejero alumno, Edgar Canela, ingresaron a la Facultad para dialogar y discutir punto por punto las peticiones de los estudiantes, que por lo pronto exigían una solución inmediata a la disminución del precio de los insumos y a las condiciones académicas que les afectan en las calificaciones por falta de trabajos de intervención con pacientes. 

