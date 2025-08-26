Video | Toman Facultad de Estomatología; exigen mejora de instalaciones

Estudiantes de la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), realizan esta mañana una protesta en su edificio.

De cuerdo a las denuncias que llevan en pancartas, la movilización es en exigencia de que se mejoren las condiciones de instalaciones y de los lugares de atención de los servicios que brindan a la ciudadanía, mismos que recientemente aumentaron de costo.

Los estudiantes, que también denunciaron falta de insumos para los servicios, han clausurado parcialmente algunos de los ingresos a los edificios y de distintas áreas de la facultad, ubicadas en la zona universitaria.

La protesta ha provocado, también, cierres en la avenida Manuel Nava y la glorieta Francisco González Bocanegra.

