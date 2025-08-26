Video | Toman Facultad de Estomatología; exigen mejora de instalaciones
Los estudiantes también han cerrado la avenida Manuel Nava y la glorieta González Bocanegra
Estudiantes de la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), realizan esta mañana una protesta en su edificio.
De cuerdo a las denuncias que llevan en pancartas, la movilización es en exigencia de que se mejoren las condiciones de instalaciones y de los lugares de atención de los servicios que brindan a la ciudadanía, mismos que recientemente aumentaron de costo.
Los estudiantes, que también denunciaron falta de insumos para los servicios, han clausurado parcialmente algunos de los ingresos a los edificios y de distintas áreas de la facultad, ubicadas en la zona universitaria.
La protesta ha provocado, también, cierres en la avenida Manuel Nava y la glorieta Francisco González Bocanegra.
Más tarde, el director Alan Martínez y el consejero alumno, Edgar Canela, ingresaron a la Facultad para dialogar y discutir punto por punto las peticiones de los estudiantes, que por lo pronto exigían una solución inmediata a la disminución del precio de los insumos y a las condiciones académicas que les afectan en las calificaciones por falta de trabajos de intervención con pacientes.
