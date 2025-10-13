Video: Mil 600 personas evacuadas de 12 municipios, reporta Gallardo

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, informó este lunes durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, que 12 municipios del estado resultaron afectados por las recientes lluvias, con un saldo de mil 600 personas evacuadas.

Dijo que San Vicente y Tamazunchale es donde hay más daños, pues en 4 comunidades no se había podido entrar.

Se registraron 13 derrumbes y 44 árboles caídos en carreteras de la zona, mismas que ya están liberadas.

En cifras, Gallardo Cardona agregó que se han repartido 32 mil víveres y despensas, así como 11 mil paquetes de limpieza.

Están habilitados 36 albergues y 10 brigadas médicas que ya han ofrecido 425 tenciones.

Detalló que hasta ahora, en las labores de auxilio participan mil 400 elementos, que son personal del Ejército Mexicano, de Protección Civil Estatal, de los Ayuntamientos involucrados y de cuerpos de rescate como Cruz Roja.

Gallardo Cardona explicó que se tiene un censo parcial de las familias afectadas, con el objetivo de iniciar la rehabilitación de alrededor de 5 mil viviendas, ya sea de manera total o parcial.

El mandatario potosino destacó que los trabajos de limpieza, atención médica y distribución de ayuda se mantienen activos en las zonas con mayor afectación, en coordinación con el gobierno federal y las fuerzas armadas.

En la mañanera, la Sedena informó que en la entidad no hay fallecimientos 0 personas sin localizar y se prevé a presidenta Claudia Sheinbaum estará hoy en la Huasteca.

Son un total de 800 militares distribuidos, que han apoyado en 146 viviendas desazolvadas, 7 mil 671 despensas repartidas y 6 mil litros de agua distribuidos.