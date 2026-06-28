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Viento derriba árbol en avenida Santa Ana

El macizo se desprendió desde su raíz pese a que no es temporada de aires

Por Leonel Mora

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Viento derriba árbol en avenida Santa Ana
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      A pesar de que no son días de vientos fuertes, un árbol se desprendió de su base y obstaculizó por largo rato el tráfico vehicular de un tramo de la avenida Santa Ana, en la zona urbana de Villa de Pozos, hasta que personal municipal acudió a realizar el corte, retiro de la vía pública y posterior confinamiento de los restos del ejemplar.

      Protección Civil fue la dependencia que atendió el reporte en primera instancia. El árbol, o una gran parte de él, se hallaba tirado a lo ancho de un tramo de la citada avenida, muy cerca del cruce con la calle de Santa Claudia, en la colonia La Libertad segunda sección.

      Antes de la llegada del personal especializado, numerosos conductores que transitaban en sentido norte a sur tuvieron que invadir los carriles de contraflujo para continuar su camino, aunque, por fortuna, no se registraron incidentes viales.

      Elementos de Protección Civil procedieron al corte del ejemplar caído para acomodar los restos a un lado del arroyo vehicular. Posteriormente, personal de Servicios Municipales hizo la recolección completa de la materia vegetal.

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      A la población, se le agradeció el reporte, y cabe señalar que ayer mismo se atendió otro reporte de ramas de árbol caídas sobre una de las principales vialidades del fraccionamiento residencial La Florida.

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