logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAURICIO RECIBE EL BAUTISMO

Fotogalería

MAURICIO RECIBE EL BAUTISMO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Viento tiró árboles en los Tangamanga

De inmediato, se pondrá en marcha un programa de reforestación

Por Samuel Moreno

Febrero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Viento tiró árboles en los Tangamanga

Las fuertes ráfagas de viento registradas recientemente en la zona metropolitana provocaron la caída de alrededor de 20 árboles en los parques Tangamanga I y II, situación que derivó en un cierre parcial de instalaciones y la activación inmediata de los protocolos de seguridad, informó el titular de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (Cecurt), Joaquín García Martínez.

El funcionario explicó que los árboles colapsados eran ejemplares antiguos, cuyas raíces ya no contaban con la fuerza suficiente para resistir los efectos combinados de los frentes fríos y los vientos intensos.

Ante este escenario, detalló que se procedió al desalojo preventivo de los usuarios que se encontraban dentro de los parques, con el fin de evitar riesgos mayores.

LEA TAMBIÉN

Amplían horarios para entrega de holograma 2026

Extienden atención en recaudadoras y Tangamanga.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


García Martínez señaló que, pese a los daños, la respuesta fue oportuna y permitió restablecer gradualmente las actividades, además de dar paso a un proceso de reforestación para compensar la pérdida de arbolado.

Indicó que estas acciones se realizan en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y como parte de los programas impulsados por el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

En cuanto al estado de los lagos del Tangamanga I, el titular del Cecurt aseguró que se mantiene un tratamiento constante del agua para preservar la vida acuática y las condiciones ambientales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hay recursos para concluir tratadora
Hay recursos para concluir tratadora

Hay recursos para concluir tratadora

SLP

Martín Rodríguez

Responsabilidades en la ejecución del proyecto de la planta tratadora El Morro

Invitan a vacunarse contra el sarampión
Invitan a vacunarse contra el sarampión

Invitan a vacunarse contra el sarampión

SLP

Leonel Mora

En la capital hay 3 casos confirmados, pero de origen foráneo

Morena admite: inseguridad sigue sin resolverse
Morena admite: inseguridad sigue sin resolverse

Morena admite: inseguridad sigue sin resolverse

SLP

Ana Paula Vázquez

Delincuencia organizada "cada vez más organizada": Morena

Vigilancia de antros es permanente
Vigilancia de antros es permanente

Vigilancia de antros es permanente

SLP

Rolando Morales