Viento tiró árboles en los Tangamanga

Las fuertes ráfagas de viento registradas recientemente en la zona metropolitana provocaron la caída de alrededor de 20 árboles en los parques Tangamanga I y II, situación que derivó en un cierre parcial de instalaciones y la activación inmediata de los protocolos de seguridad, informó el titular de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (Cecurt), Joaquín García Martínez.

El funcionario explicó que los árboles colapsados eran ejemplares antiguos, cuyas raíces ya no contaban con la fuerza suficiente para resistir los efectos combinados de los frentes fríos y los vientos intensos.

Ante este escenario, detalló que se procedió al desalojo preventivo de los usuarios que se encontraban dentro de los parques, con el fin de evitar riesgos mayores.

García Martínez señaló que, pese a los daños, la respuesta fue oportuna y permitió restablecer gradualmente las actividades, además de dar paso a un proceso de reforestación para compensar la pérdida de arbolado.

Indicó que estas acciones se realizan en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y como parte de los programas impulsados por el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

En cuanto al estado de los lagos del Tangamanga I, el titular del Cecurt aseguró que se mantiene un tratamiento constante del agua para preservar la vida acuática y las condiciones ambientales.