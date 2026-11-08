Podrían cerrar escuelas por falta de agua potable

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Al menos 14 planteles educativos de Villa de Pozos, desde nivel básico hasta medio superior, enfrentan el riesgo de interrumpir clases, servicios sanitarios y labores administrativas debido a la falta de agua potable a través de la red pública.

Gobierno municipal activa operativo de abastecimiento

En respuesta, el gobierno municipal activó un operativo de abastecimiento mediante pipas para garantizar el acceso al recurso en las instituciones afectadas.

El director de Servicios Municipales, Erwin Alejandro Elvira Juárez, informó que entre las escuelas atendidas se encuentran las primarias "Profesora Josefa Dolores y Muro" y "José Mariano Jiménez", el Jardín de Niños "Josefa Ortiz de Domínguez", las secundarias "Lázaro Cárdenas" y Técnica 42, así como el CECyTE Plantel II, entre otros centros educativos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Escasez de agua afecta a diversas colonias y escuelas

Las acciones también se extendieron a planteles ubicados en colonias como Libertad de México, Ciudad 2000, Prados de San Vicente segunda sección, Camino Antiguo a Guanajuato y Rancho Viejo, donde la escasez del líquido representa un obstáculo para el desarrollo normal de las actividades escolares.

El funcionario dijo que el municipio mantendrá este apoyo mientras persistan las deficiencias en el suministro operado por Interapas, con el objetivo de evitar mayores afectaciones a estudiantes, docentes y personal administrativo.

Asimismo, invitó a directivos de escuelas y a la ciudadanía que requieran este servicio a presentar sus solicitudes ante la Dirección de Servicios Municipales para recibir atención oportuna.