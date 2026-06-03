Violencia familiar reporta ascendencia en San Luis Potosí

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Aunque los delitos contra la familia registraron una disminución durante el primer cuatrimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año pasado, los casos de violencia familiar continúan mostrando una tendencia ascendente en San Luis Potosí, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Entre enero y abril de este año se contabilizaron 3 mil 403 delitos contra la familia, cifra inferior a los 3 mil 567 reportados en el mismo lapso de 2025, lo que representa una reducción de 164 casos. Sin embargo, la mayor incidencia continúa concentrándose en la violencia familiar, delito que acumuló 3 mil 154 denuncias durante los primeros cuatro meses de 2026.

Las estadísticas revelan además un incremento sostenido mes a mes en este delito. Mientras en enero se registraron 706 carpetas de investigación, para febrero la cifra aumentó a 757; en marzo alcanzó 836 y en abril llegó a 855 casos, convirtiéndose en el mes con más denuncias en lo que va del año.

A pesar de esta tendencia mensual al alza, el comparativo anual muestra una disminución respecto a 2025, cuando la violencia familiar sumó 3 mil 567 denuncias entre enero y abril. Durante ese periodo, los registros mensuales oscilaron entre 790 y 964 casos, niveles superiores a los observados este año.

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Por otra parte, los expedientes por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar se mantuvieron en niveles considerablemente menores durante 2026, con 203 casos acumulados, mientras que otros delitos contra la familia reportaron apenas 46 denuncias. Los datos reflejan que, aunque la incidencia general muestra una ligera reducción, la violencia al interior de los hogares continúa siendo el principal desafío en materia de seguridad y atención social en la entidad.