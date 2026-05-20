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EU imputa a Raúl Castro por asesinato en ataque aéreo

Causó la muerte de cuatro hombres, incluidos tres estadounidenses, dice autoridades norteamericanas

Por El Universal

Mayo 20, 2026 11:26 a.m.
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Raúl Castro / Foto: Archivo

Raúl Castro / Foto: Archivo

El gobierno de Estados Unidos imputó al expresidente de Cuba, Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, por cargos de asesinato en relación con el derribo de dos aviones civiles estadounidenses hace 30 años, según anunciaron este miércoles las autoridades.

Castro, de 94 años, está siendo acusado de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de una aeronave.

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, el fiscal federal Jason Reding Quinones, el subdirector del FBI, Christopher Raia, la senadora estadounidense Ashley Moody y el fiscal general de Florida, James Uthmeier, subieron al escenario para anunciar los cargos contra el anciano líder comunista.

Se alega que Raúl Castro, quien era ministro de Defensa en ese momento, ordenó el ataque, en el que murieron cuatro hombres, entre ellos tres ciudadanos estadounidenses. También hay otros acusados imputados en la acusación formal.

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El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Cuba el jueves pasado para reunirse con funcionarios del gobierno cubano.

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