Sheinbaum critica bloqueo a libertad de expresión en Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a criticar la actuación de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por presuntamente bloquear la manifestación que organizó Morena en su contra, el pasado 16 de mayo.

La titular del Ejecutivo reaccionó a la declaración de la gobernadora panista, quien hoy negó que su gobierno haya utilizado recursos públicos para impedir la marcha de Morena.

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo dijo que "le tocaría a las instancias respectivas ver si hubo uso de recursos públicos", pero pidió a la mandataria estatal ser consecuente con su discurso de libertad.

"Si vas a hablar de libertad de expresión, sé consecuente y ejerce la libertad de expresión. No puede ser que quien habla de libertad como parte de su consigna política, de la libertad de manifestación, o sea lo que habla pues es de mucha inconsistencia, por decir lo menos. Si va a haber una manifestación, pues que haya una manifestación, siempre y cuando sea pacífica, verdad, aquí en la Ciudad de México hay cantidad de manifestaciones y a nadie se le abre una zanja para que no puedas pasar", dijo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Afirmó que se realizaron acciones para impedir la marcha de Morena, para protestar por la intervención de agentes de la CIA en Chihuahua.

"Que cada quien tome su opinión a partir de lo que fue público y notorio. Todos pueden ver en las redes sociales lo que ocurrió con esta manifestación", dijo.

El pasado, 18 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum también acusó a la gobernadora Maru Campos de realizar acciones para impedir la marcha, e hizo un llamado a todos los gobernadores para que permitan la manifestación libre y la libertad de expresión.

"Es muy importante que haya en todos lados, no sé por qué pusieron carteles en Chihuahua para evitar una manifestación, es un llamado a todos los gobernadores, gobernadoras a la libertad de expresión, de reunión, de manifestación, a todos y a todas", dijo ese día.