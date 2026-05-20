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Persistirán lluvias y calor extremo en San Luis Potosí

Protección Civil advierte riesgo de tormentas fuertes e incendios forestales y urbanos en las cuatro regiones del estado

Por Pulso Online

Mayo 20, 2026 06:44 a.m.
A
Persistirán lluvias y calor extremo en San Luis Potosí

San Luis Potosí enfrentará este miércoles 20 de mayo una combinación de lluvias, tormentas y altas temperaturas, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil, que alertó sobre la posibilidad de tormentas puntuales fuertes durante la tarde en distintas zonas de la entidad.

A pesar de las precipitaciones previstas, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en las cuatro regiones del estado, además de condiciones favorables para el desarrollo de incendios forestales y urbanos.

En la Zona Centro se espera una temperatura máxima de 30 grados y mínima de 16; en la Huasteca, los valores alcanzarán hasta 37 grados con mínima de 24. Para el Altiplano se pronostican temperaturas de entre 16 y 34 grados, mientras que en la Zona Media la máxima será de 34 y la mínima de 20 grados Celsius.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante cambios bruscos en las condiciones climáticas, principalmente por lluvias acompañadas de actividad eléctrica y fuertes rachas de viento.

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