Visitaron panteones 201 mil personas
No se registraron incidentes durante los días de celebración.
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Más de 201 mil personas acudieron a los panteones municipales de San Luis Potosí durante las festividades del Día de Muertos, sin que se reportaran incidentes, informó Christian Azuara, titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento capitalino.
El panteón El Saucito concentró la mayor afluencia, con aproximadamente 145 mil visitantes, seguido del Españita, con 43 mil 350, y Milpillas, con 13 mil 100. Azuara señaló que la asistencia al Españita superó las expectativas, por lo que fue necesario ampliar dos horas su horario de operación, además de rechazar versiones difundidas en redes sociales sobre supuestos visitantes que habrían quedado encerrados en el cementerio.
El funcionario atribuyó el saldo blanco en los cementerios al operativo coordinado con Seguridad Pública y personal de las áreas de Cultura y Comercio. Esta última dependencia intervino en el retiro de comerciantes para liberar la avenida de acceso a El Saucito.
En paralelo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desactivó cerca de 60 bailes durante los festejos de la semana pasada y el reciente fin de semana, informó su titular, Juan Antonio Villa Gutiérrez.
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Villa Gutiérrez detalló que los bailes desactivados estuvieron relacionados principalmente con los festejos religiosos en honor a San Judas Tadeo, el 28 de octubre, y las celebraciones por el Día de Muertos. Agregó que tan solo durante la noche del lunes se intervinieron alrededor de ocho eventos, como medida preventiva para evitar riñas que pudieran derivar en personas lesionadas o incluso homicidios.
Respecto a la vigilancia en los cementerios, el titular de Seguridad Pública destacó que en El Saucito se mantuvo presencia policial durante 48 horas consecutivas.
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