Volaris presenta nuevos vuelos

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La empresa Volaris inicia de manera formal sus vuelos a partir de esta semana tanto a destinos turísticos de México, como la conexión de San Luis Potosí con Chicago por primera vez en la historia. Este martes serán presentados de manera oficial los itinerarios, listas de precios y condiciones de servicio.

Los vuelos que inician, tienen como destinos las ciudades de Guadalajara, Puerto Vallarta, Puebla y Monterrey en territorio mexicano y Chicago, para el Estado de Illinois, en Estados Unidos, punto donde se concentra la mayor parte de potosinos residentes en el extranjero.

La empresa que hoy agrega un crecimiento planeado del doble de vuelos desde y hacia San Luis Potosí, a nivel nacional opera 254 rutas aéreas, de las cuales 151 realizan sus itinerarios a nivel nacional y hay 103 hacia diversas ciudades en

el extranjero.

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La aerolínea cuenta con una flota de 150 aeronaves y se han consolidado como la aerolínea de participación mayoritaria en el segmento de bajo costo en el país, donde compite con otras líneas de bajo costo como VivaAerobus. En el caso de los destinos, la capital de Nuevo León se dará por un vuelo diario.

En el caso de los vuelos ya existentes de Cancún y Tijuana, ya hay una madurez plena y presentan una demanda que la aerolínea considera aceptable.

Los nuevos vuelos permitirán el traslado de 150 mil pasajeros al año. Las rutas que inicien operaciones en estos días fueron anunciadas el 17 de febrero pasado y coinciden con el inicio de la temporada del mundial de futbol.

El gobierno continúa gestionando vuelos para ampliar los destinos desde San Luis Potosí, tanto a ciudades mexicanas como a otros destinos necesarios en el extranjero, entre los que buscan la manera de conectar con alguna ciudad principal de Canadá y con Madrid para no tener que viajar a otro estado.